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Національний кешбек: За пакування та маркування товарів відповідає виробник і тільки він це може робити

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Супермаркети не можуть маркувати товар, який бере участь у програмі "Національний кешбек", бо за пакування відповідає виробник. Позначати такі товари на цінниках – технічно складно.

Про це в інтерв’ю LIGA.net розповіла виконавча директорка Українського фуд-ритейл альянсу Наталія Петрівська.

"Питання щодо маркування товарів або спеціальних цінників задається постійно, і чомусь воно адресується саме ритейлу. За маркування товарів, пакування відповідає виробник, і тільки він це може робити. Торгова мережа не може нічого змінювати в пакуванні. Щодо цінників чи інших розпізнавальних знаків, то перелік товарів, які беруть участь у програмі, постійно змінюється. Там десятки тисяч позицій, які сьогодні входять в програму, а завтра — за ініціативою виробника — виключені. Відслідковування цього всього є дуже складним в адмініструванні", – пояснила Петрівська.

Очільниця асоціації не виключає, що надалі окремі ритейлери можуть знайти для себе механізми, як можна виділяти такі товари. Наразі ж супермаркети зможуть промаркувати хіба власні торгові марки.

"На мою особисту думку, було б дуже класно зробити один спільний застосунок, де б споживач міг сканувати товар в магазині й розуміти: він входить в програму "Національний кешбек" чи ні. Це найпростіше", – зазначає Петрівська.

Петрівська, Національний кешбек
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