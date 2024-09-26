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Держстат: За ІІ квартал реальний ВВП в Україні збільшився на 3,7%

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За ІІ квартал 2024 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні збільшився на 3,7% до аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Укрінформ.

Так, за оперативною оцінкою Держстату, реальний ВВП у II кварталі 2024 року збільшився порівняно з II кварталом 2023 року на 3,7%.

Водночас порівняно з І кварталом 2024 року зростання ВВП зафіксовано на рівні 0,2% (з урахуванням сезонного фактора).

ВВП
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