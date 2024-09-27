Моніторингова місія ООН прогнозує, що цієї зими українцям слід очікувати відключення світла до 18 годин на добу

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні прогнозує, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу. Однак за словами міністра енергетики Германа Галущенка прогноз є досить умовним. Про це посадовець повідомив в ефірі телемарафону.
«На жаль, цю тему сьогодні намагаються коментувати всі міжнародні організації. Якщо ми говоримо професійно, то є міжнародні енергетичні агентства, і ми попросили їх зробити звіт. От вони сказали, що зима буде складною, а, можливо, найскладнішою», – пояснив міністр.
Водночас глава Міненерго зауважив, що у звітах не йдеться про години відключень, бо є велика кількість факторів, щоб назвати якісь цифри.
«Тому є багато спекуляцій, різні експерти говорять різні цифри, але все залежить від майбутніх ударів по енергетиці. Не самого факту ударів, а наслідків впливу ударів на енергосистему. Спрогнозувати це сьогодні неможливо, але я кажу, що готуймося до найгірших сценаріїв. Але ми робимо все, щоб це ніколи не знадобилося», – підкреслив він.
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