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Defense Express: У США є "елегантний план" щодо надання Україні далекобійного озброєння

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У США є "елегантний план" щодо надання Україні далекобійного озброєння.

Головний редактор Defense Express Олег Катков сказав про це в ефірі Radio NV.

Президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні крилатих авіаційних бомб AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW). Їх можна легко перетворити на крилаті ракети великої дальності.

JSOW може долати відстань 100-120 км, але наприкінці 2000-х для збільшення дальності її польоту на замовлення Пентагону було створено можливість інтегрувати до неї мініатюрний реактивний двигун.

"Україна має можливість друкувати на 3D-принтері цей малогабаритний двигун, оснастити ним JSOW і отримати власну крилату ракету. І це вже наша зброя — ми як хочемо, так її й використовуємо", - зазначив Катков.

Таким чином США можуть передати Україні далекобійне озброєння, не порушуючи власні "червоні лінії".

"Це, можливо, доволі ефективне рішення США", - наголосив експерт.

Катков, Defense Express
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