МЗС України: Не можемо зрозуміти логіку рішення Швейцарії підтримати ініціативу Китаю і Бразилії щодо закінчення війни

У Міністерстві закордонних справ заявили, що "не можуть зрозуміти логіку" рішення Швейцарії підтримати ініціативу Китаю і Бразилії щодо закінчення війни. Вона не відповідає інтересам України і лише ускладнить процес досягнення миру для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС.

"Ми не можемо зрозуміти логіки такого рішення. Адже спільно з Швейцарською Конфедерацією ми організували Перший Глобальний Саміт миру 15-16 червня у Бюргенштоці, в якому взяли участь представники ста країн і міжнародних інституцій", - йдеться у заяві МЗС.

Там наголосили, що Швейцарія бере участь у тематичних конференціях з конкретних пунктів Формули миру президента України Володимира Зеленського, метою яких є підготовка спільної мирної рамки.

МЗС переконане, що всі ідеї, дискусії та плани щодо відновлення миру для України мають базуватися на двох принципах:

По-перше, нічого про Україну без України.

По-друге, ці пропозиції мають ґрунтуватися на Статуті ООН та включати повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

У МЗС вважають українську Формулу миру єдиним шляхом до всеохоплюючого, справедливого та сталого миру. "Немає потреби у створенні додаткових форматів та платформ для обговорення шляхів досягнення миру для України", - наголошується в заяві.

МЗС переконане, що будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на Статут ООН та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними. "Такі "мирні ініціативи" лише створюють ілюзію діалогу, в той час як агресор продовжує свої злочинні дії", - заявили у міністерстві.

МЗС закликало Швейцарію та всі країни, які підтримують міжнародне право і Статут ООН, уникати участі в так званих "мирних ініціативах", "які можуть лише ускладнити процес досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України".

"Ті ініціативи, які не визнають факту неспровокованої збройної агресії Росії проти України, прирівнюють жертву та агресора, пропонують деескалацію за рахунок суверенітету та територій України, не можуть бути підтримані Україною", - наголосили в МЗС.