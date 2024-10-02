МО України: Перевага рф в артилерійських снарядах на фронті скоротилася майже втричі

Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в ефірі телемарафону заявив, що російська армія зберігає перевагу в артилерійських снарядах на фронті, але з зими 2024 року вона скоротилася майже втричі.
"На сьогоднішній день співвідношення використання артилерійських боєприпасів на полі бою скоротилося порівняно із зимою 2024 року. Тоді співвідношення було 1 до 8. На сьогоднішній день воно складає по 1 до 3", – сказав Гаврилюк.
Він розповів, що Україні складно конкурувати у виробництві озброєння, військової техніки та боєприпасів з рф, промисловий потенціал якої більший. Тому вирішальне значення має допомога іноземних партнерів та ефективна робота чиновників.
"Нашими відомствами, урядом і керівництвом України проводиться вагома робота в напрямку створення спільних підприємств для того, щоб ми мали, за допомогою наших партнерів, спроможність виробляти всю номенклатуру озброєння і військової техніки, яка нам необхідна", – додав перший заступник міністра.
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