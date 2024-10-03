Кіберфахівці ГУР атакували фінсектор росії

Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони здійснили кібератаку на російський фінансовий сектор.

Про це повідомило Суспільне, посилаючись на джерела в українській розвідці.

За даними джерел, цілями кібератаки фахівців ГУР стали Альфа-банк, Банк Відкриття, а також телекомунікаційний оператор ростелеком.

У розвідці вважають, що ці установи забезпечують агресію збройних сил рф проти України.

«Внаслідок атаки відбувся глобальний збій у системі швидких платежів, припинили роботу мобільні додатки банків та онлайн-банкінг, а також внутрішні сервіси фінустанов», — поінформували джерела видання.

Прокремлівські медіа після кібератаки писали, що в російських банках визнають глобальний збій, проте без вказування причин.

Джерела ГУР додали, що росіяни не можуть спрогнозувати терміни відновлення роботи сервісів.