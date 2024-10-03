Представник ГУР: Нам потрібно звикнути до того, що російські дрони атакуватимуть Україну щоночі

Росіяни змогли налагодити виробництво «шахедів» на своїй території, тож очікується, що вони посилять атаки на Україну.

Про це заявив представник ГУР Андрій Черняк в інтерв'ю «Ми - Україна».

«Вони продовжуватимуть збільшувати виробництво і я думаю, що нам потрібно звикнути до того, що це відбуватиметься щоночі», – сказав він.

Черняк додав, що Україна зі свого боку працює над тим, щоб нейтралізувати усі російські атаки. Зокрема, йдеться про покращення системи ППО.

«Це війна, і від цього ми нікуди не дінемося. Тобто так само як вони нападатимуть, ми повинні навчитися захищатися і завдавати ударів у відповідь», – заявив представник ГУР.

Черняк також запевнив, що ГУР та інші представники Сил оборони роблять все для того, щоби зменшити російське виробництво «шахедів» та інших засобів повітряного нападу.