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НАБУ: Міжнародні експерти розпочали аудит діяльності Бюро

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Міжнародні експерти розпочали зовнішній незалежний аудит діяльності Національного антикорупційного бюро України і мають надати оцінку ефективності роботи детективів.

Про це повідомила пресслужба бюро, передає УНН.

Директор НАБУ Семен Кривонос вже провів зустріч з членами Комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) і обговорив з ними ключові принципи та підходи.

"Під час зустрічі Семен Кривонос наголосив на важливості аудиту Національного бюро та готовності надавати максимальне сприяння відкритості, прозорості та ефективності його проведення", - повідомили в НАБУ.

Варто додати, що зовнішній незалежний аудит ефективності діяльності НАБУ є важливим критерієм для отримання Україною міжнародної фінансової допомоги та набуття нею членства в Європейському союзі.

Раніше директор НАБУ Семен Кривонос заявляв, що "дуже очікує" початок аудиту, який має виявити як сильні, так і слабкі сторони бюро.

Слід зазначити, що перший аудит проводиться через один рік з дня призначення директора бюро. Однак, нинішній керівник Семен Кривонос очолює бюро з 6 березня 2023 року, тобто вже майже півтора роки.

Останнім часом нерідко лунають заяви про втрату незалежності антикорупційних органів в Україні. Зокрема, про це заявляв нещодавно звільнений перший заступник директора бюро Гізо Углава. Він неодноразово натякав на те, що рішення в НАБУ ухвалюються під впливом зовнішніх чинників, а не на основі закону. Серед осіб та інституцій, які, на його думку, чинили цей тиск були названі активісти Центру протидії корупції (ЦПК) та голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики, яка, як зазначив Углава, працювала раніше в ЦПК.

Углава неодноразово підкреслював, що дії проти нього свідчать про серйозні проблеми в процесі розслідування НАБУ, які орієнтовані на досягнення зовнішніх цілей, а не на встановлення істини.

Ситуація з Углавою, якого після заяв про проблеми НАБУ звільнили, може мати значний вплив на майбутній міжнародний аудит НАБУ. Заяви Углави про тиск, корупційні схеми та можливі маніпуляції всередині НАБУ можуть підвищити увагу аудиторів до внутрішніх проблем бюро та спонукати їх до ретельнішого розгляду внутрішніх процедур, систем контролю та звітності.

До того ж, як показує практика, створені "одним задумом" антикорупційні органи закривають очі на порушення один одного. Наприклад, нещодавно колишній заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов заявив, що деякі детективи НАБУ та прокурори САП обзавелися елітними активами, які записали на своїх матерів. У той же час, НАЗК не стало перевіряти ані детективів НАБУ, ані прокурорів САП - аргументували це тим, що озвучена Смирновим інформація "не містить фактичних даних, які могли бути перевірені в межах прав та повноважень" агентства.

НАБУ, аудит, Кривонос
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