У Мінрозвитку громад розповіли, скільки пошкоджених закладів освіти вдалося відновити

В Україні відновили близько четвертої частини пошкоджених та/або зруйнованих закладів дошкільної освіти та загальної середньої освіти.

Про це "Апострофу" повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України (колишнє Мінвідновлення).

"За оперативною інформацією обласних та Київської міської військових адміністрацій, станом на 27.09.2024 внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України пошкоджено та/або зруйновано 1 201 заклад дошкільної освіти та 1 971 заклад загальної середньої освіти. Наразі за оперативною інформацією відповідних органів місцевої виконавчої влади відновлено 286 закладів дошкільної освіти та 489 закладі загальної середньої освіти", - йдеться у документі.