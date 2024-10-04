Дипломат: Понад третина боєприпасів, які мають бути передані в рамках чеської ініціативи до кінця року, вже знаходяться в Україні

Понад третина з 500 тисяч боєприпасів, які мають бути передані в рамках чеської ініціативи до кінця року, вже знаходяться в Україні.
Про це розповів посол України у Чехії Василь Зварич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČTK.
За його словами, українським військовим потрібні насамперед боєприпаси калібру 155 міліметрів.
Як розповів Зварич, Україна веде переговори з Міністерством оборони Чехії щодо розширення ініціативи. Він також запевнив, що не має інформації щодо проблем з боєприпасами, які передаються, про що нещодавно повідомила німецька газета Handelsblatt.
Посол припустив, що публікація була спробою дискредитувати ініціативу і підкреслив, що вона є насправді дієвою і має простір для розвитку, а також висловив сподівання, що постачання триватиме і наступного року.
Окрім того, за його словами, ініціатива покликана стати інструментом інвестування в українське вітчизняне виробництво боєприпасів.
"Україна збільшила свої можливості, але нам потрібні певні фінансові ресурси, щоб їх більше розвивати й мати можливість виробляти боєприпаси меншого калібру", - зазначив Зварич, додавши, що Україна також обговорює і це питання з Міноборони Чехії.
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