Time: Лідери країн Заходу перестали боятися ядерних погроз роcії

Лідери країн Заходу перестали боятися ядерних погроз роcії та дедалі більш рішуче висловлюються за подальшу підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журнал Time.

У публікації зазначається, що ескалацією погроз ядерної війни, Ккремль намагається перешкодити західним країнам підтримувати Україну, особливо коли йдеться про зброю для ударів на великі відстані по об'єктах у глибині рф.

Видання нагадало, що 19 вересня Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав надати Україні зброю та дозвіл на завдання таких ударів.

Відповідь москви на цей документ була незвично жорсткою. Спікер держдуми рф в'ячеслав володін у Telegram зазначив, що ця резолюція "призведе до світової війни із застосуванням ядерної зброї". Далі він написав, що одна російська міжконтинентальна балістична ракета здатна долетіти за 3 хвилини і 20 секунд до Страсбурга, де розміщений Європейський парламент.

Натомість президент Європарламенту Роберта Мецола в інтерв'ю Time назвала заяву володіна "типовою реакцією, яка конфронтаційна". Відповідаючи на запитання, чи сприймає вона такі погрози серйозно, політик додала: "Якщо така риторика буде посилюватися, то ми повинні бути до цього готові".

Водночас прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зазначила, що не знає чи є риторика чиновників кремля блефом або правдою. Однак, за її словами, "ми ніколи не можемо дозволити комусь, хто не поважає демократію, права людини і все те, у що ми віримо - ми не можемо дозволити йому вирішувати, що нам робити".

"Виважена реакція відповідала зростаючій тенденції серед західних чиновників. Для багатьох з них владімір путін став схожим на хлопчика, який занадто часто кричав про ядерну зброю, притупляючи вплив свого власного ядерного стримування і дозволяючи багатьом європейцям позбутися страху перед ним", - пише видання.

За словами Фредеріксен, "страх і лідерство не йдуть пліч-о-пліч". Вона додала, що звичка Заходу турбуватися про "червоні лінії" путіна, призвела до надто великих затримок у підтримці України.

"Єдина червона лінія, яку я бачу в цій війні, вже була перетнута, коли вони напали на Україну", - сказала глава данського уряду.

Time зазначає, що, чітко усвідомлюючи ігнорування "червоних ліній", кремль продовжує дедалі більше їх малювати. Видання нагадало, що через кілька днів після погрози володіна на адресу Страсбурга, путін заявив, що росії слід знизити поріг застосування ядерної зброї. Диктатор припустив, що в разі широкомасштабної атаки із застосуванням звичайних озброєнь, таких як ракети або навіть безпілотники, росія може відповісти атомною бомбою.

"Ця формальна зміна в ядерній доктрині, яка раніше передбачала ядерну відповідь лише у випадку екзистенціальної загрози для росії, потрапила до заголовків газет і викликала новий виток дебатів у західних столицях. Однак це не викликало помітну зміну тональності з боку України або її найближчих союзників", - пише видання.