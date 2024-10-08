Норвегія пропонує збільшити загальний обсяг фінансування України до 12,7 млрд доларів

Уряд Норвегії пропонує збільшити загальний обсяг фінансування Nansen Support Programme for Ukraine до 135 мільярдів норвезьких крон (12,7 млрд доларів) і продовжити програму підтримки ще на три роки.

Згідно з повідомленням на сайті норвезького уряду, пропоновані асигнування є мінімумом, а не межею фінансування.

Уряд оцінюватиме необхідність збільшення фінансування на постійній основі.

"Ми збільшуємо асигнування на 2024 рік загалом до 27 мільярдів норвезьких крон. Водночас ми продовжуємо Програму підтримки Нансена для України ще на три роки і збільшуємо загальний обсяг фінансування з 75 до 135 мільярдів норвезьких крон. Здатність України захистити себе необхідна для українського народу, а також для гарантування безпеки Європи", - сказав прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Прем'єр наголосив, що уряд постійно інформує норвезький парламент про масштаби та цілі підтримки, а зусилля щодо подальшого розвитку програми підтримки, щоб забезпечити її адаптацію до потреб України.

З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року Норвегія надала Україні приблизно 52,6 млрд норвезьких крон, з яких приблизно 28 млрд норвезьких крон було виділено на військову підтримку і 24 млрд норвезьких крон - на цивільну. Наразі уряд пропонує збільшити загальний обсяг фінансування програми підтримки України з 75 до 135 мільярдів норвезьких крон і продовжити програму до 2030 року.

Запланований розподіл військової підтримки на 2025 рік наразі має такий вигляд: 2 млрд норвезьких крон на пожертвування військового обладнання з оборонного сектору, 1,6 млрд норвезьких крон на навчання українського персоналу, 1,4 млрд норвезьких крон на заходи зі збільшення виробничих потужностей в оборонній промисловості та 2,5 млрд норвезьких крон на інші заходи, пов'язані з військовою підтримкою протягом року.

Пропозицію уряду тепер має схвалити парламент.

Програма підтримки Нансена для України охоплює військову підтримку, гуманітарну допомогу, фінансування для підтримки цивільної інфраструктури та критично важливих суспільних функцій, а також фінансування для підтримки відновлення українського суспільства, коли це стане можливим.