Через санкції ЄС експорт лісу з росії скоротився на третину, - ЗМІ

У 2024 році російські виробники продадуть за кордон близько 20,7 млн. кубометрів пиломатеріалів, або на 32% менше, ніж експортувалося у 2021 році. Це випливає із розрахунків консалтингової компанії Strategy Partners, передає The Moscow Times.
Так, проти минулого року експорт виявиться меншим на 1 млн кубометрів (було 21,7 млн). Це пов'язано, зокрема, також зі знищенням обсягів поставок до Китаю, який після заборони на імпорт до країн ЄС став основним покупцем пиломатеріалів із росії. У січні-серпні російські виробники постачили на китайський ринок 7,8 млн. кубометрів пиломатеріалів, що на 2% менше рік до року.
Другим найбільшим імпортером російських пиломатеріалів залишиться Узбекистан.
Третім ключовим ринком стануть країни Євразійського економічного союзу (ЄАЕС; Вірменія, білорусь, Казахстан, Киргизстан та росія). За ними слідує Туреччина.
Попри те, що відвантаження до країн СНД та MENA поступово зростають, динаміку російського експорту визначають попит та ціни на ринку КНР, зазначають аналітики. Водночас на постачання істотно впливають логістичні складності та обмеження банківських розрахункових операцій з імпортерами.
ЄС запровадив заборону на імпорт лісової продукції з росії у квітні 2022 року.
Нагадаємо, у росії оцінювали обсяг експорту російської лісопромислової продукції, яку торкнулися санкцій ЄС, у $6 млрд. Зокрема, у 2021 році на "недружні" країни припадало 45,8% загального обсягу експорту російської лісопродукції, з яких 75% вивозилися до європейських країни, а ще близько 9% - у США. У 2021 році постачання продукції лісової промисловості перевищувало $17,5 млрд.
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