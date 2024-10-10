ЄК: росія доводила знову і знову, що вона не є надійним постачальником викопного палива

Щоб позбутися залежності від російського викопного палива більшість країн Євросоюзу після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну диверсифікувати джерела енергопостачання.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, додавши що це зробили не всі.

«Лише за кілька днів після того, як російські танки вдерлися в Україну, європейські лідери зібралися у Версалі. І всі 27 погодилися диверсифікувати (постачання) та позбутися від російського викопного палива якомога швидше», – сказала фон дер Ляєн на пленарному засіданні Європейського парламенту, присвяченому розгляду пріоритетів Угорського головування в ЄС.

«Де ми зараз у цьому намірі, через 1000 днів? Європа дійсно диверсифікована… Але не всі діяли згідно із версальськими зобов’язаннями. Замість того, щоб шукати альтернативні джерела, одна із країн-членів, зокрема, шукала альтернативні шляхи для купівлі викопного палива з росії», – додала вона.

Президент Європейської нагадала, що ЄС натомість розбудував інфраструктуру та встановив нові зв’язки із надійними партнерами. Європейці інвестували у розвиток виробництва дешевої та чистої енергії, досягнувши великого успіху.

У першій половині нинішнього року 50 відсотків споживання електроенергії в Європі забезпечено шляхом внутрішнього відновлюваного виробництва енергії.

«росія доводила знову і знову, що вона не є надійним постачальником. Тож тут не може бути жодних вибачень. Ті, хто насправді хочуть забезпечити енергетичну безпеку для Європи, мають передусім зробити власний внесок у це. Це правило, якого ми маємо дотримуватися», – наголосила політик.