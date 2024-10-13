Мінрозвитку громад: У лютому кожен регіон України отримає свою дорожню карту розвитку

У лютому наступного року кожен український регіон отримає свою дорожню карту розвитку.

Про це під час виступу на бізнес-форумі «Зроблено в Україні» заявив заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін, передає Укрінформ.

«У лютому 2025 року в усіх регіонах України з'являться стратегічні документи, які будуть визначати вектор розвитку. Ці документи створять єдину логічну і взаємопов'язану систему. Розвиток регіонів і громад має бути ретельно спланований», - заявив Рябикін.

За його словами, державна і місцева влада продовжують напрацьовувати документи, які мають враховувати усі виклики воєнного часу - військові, економічні, гуманітарні.

Рябикін сказав, що підготовка стратегічних документів зараз - це інвестиція в те, щоб у майбутньому забезпечити якісне життя для кожного українця, а також мати чіткі плани, які допоможуть швидко подолати наслідки війни.