Bloomberg: Туреччина планує укласти угоду зі Світовим банком про фінансування будівництва залізниці через Босфор

Туреччина близька до угоди зі Світовим банком про фінансування проєкту будівництва залізниці через протоку Босфор загальною вартістю $4 млрд. Про це заявив міністр транспорту й інфраструктури Абдулкадир Ураглу, пише Bloomberg.

Йдеться про угоду на суму близько $3 млрд або 3 млрд євро, повідомив Ураглу агентству. Технічні деталі кредитного пакета все ще обговорюються, додав міністр.

За його словами, після завершення проєкту Туреччина, найімовірніше, проведе аукціон на будівництво спільно зі Світовим банком, можливо, у перші місяці 2025 року.

Ця залізниця має стати частиною торгового коридору – так званого проєкту "Дорога розвитку", що зв'яже Європу з країнами Близького Сходу й Азії.

Туреччина вже провела переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами про фінансування проєкту після того, як країна Перської затоки пообіцяла інвестувати в Туреччину $51 млрд.

Раніше Ураглу заявляв, що Європейський банк реконструкції та розвитку й Азійський банк інфраструктурних інвестицій також могли б надати фінансування.

Залізниця проляже по підвісному мосту Султана Селіма Явуза, який збудували, щоб зв'язати європейську й азійську сторони Стамбула. Цей міст практично в гирлі Босфору на момент відкриття у 2016 році був найширшим і найвищим мостом у світі. Інвестиції в його будівництво становили близько $3 млрд.

Береги протоки Босфор нині зв'язані трьома мостами та двома тунелями. Залізничний тунель Мармарай загальною довжиною 13,6 км (1,4 км проходять під водою) з'єднує два райони Стамбула.