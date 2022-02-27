Турция все-таки закроет проливы для военных кораблей России, но есть условие

Турция в соответствии с Конвенцией Монтрё решила закрыть проход через Босфор и Дарданеллы военным кораблям и России, и Украины.
Анкара считает войной действия России в Украине и будет задействовать соответствующие положение Конвенции Монтрё о проливах Босфор и Дарданеллы. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире CNN Turk, сообщает Cumhuriyet.
Чавушоглу заявил, что Турция будет неукоснительно соблюдать статью 19 конвенции.
«19-я статья совершенно ясна. Изначально это была атака России, мы оценивали ее со специалистами, военными, юристами. Теперь это превратилось в войну», — сказал Чавушоглу.
По его словам, Турция будет соблюдать положение Конвенции Монтрё по отношению к сторонам конфликта.
Статья 19 конвенции предусматривает, что во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы. В этом правиле есть несколько исключений, например, если Турция обязана оказать помощь государству, ставшему жертвой нападения, по договору о взаимной помощи.
Однако военные корабли воюющих сторон могут пройти через проливы, чтобы вернуться в свои порты основной стоянки.
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