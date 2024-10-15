Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Аналітики ISW назвали мету атак рф по українських портах

101

Удари росіян по українських портах мають на меті підірвати міжнародну підтримку України і підштовхнути до дострокових переговорів.

Такий висновок зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська атакували цивільні судна, пришвартовані в українських портах, вчетверте з 5 жовтня, що є частиною очевидної російської ударної кампанії, спрямованої на портові райони з метою підірвати український зерновий коридор, підірвати міжнародну підтримку України та підштовхнути Україну до дострокових переговорів", - зазначається в щоденному аналітичному звіті ISW.

Аналітики переконані, що російські удари по цивільних суднах та іншій інфраструктурі зернового коридору спрямовані на те, щоб підірвати впевненість Заходу в здатності України забезпечити і захистити коридор, вплинути на триваючі на Заході дискусії про довгострокову підтримку України і перешкодити економічному виживанню України під час війни.

ISW
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 15 октября 2024
Понедельник, 14 октября 2024
Воскресенье, 13 октября 2024
Суббота, 12 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023