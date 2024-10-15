Аналітики ISW назвали мету атак рф по українських портах

Удари росіян по українських портах мають на меті підірвати міжнародну підтримку України і підштовхнути до дострокових переговорів.

Такий висновок зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська атакували цивільні судна, пришвартовані в українських портах, вчетверте з 5 жовтня, що є частиною очевидної російської ударної кампанії, спрямованої на портові райони з метою підірвати український зерновий коридор, підірвати міжнародну підтримку України та підштовхнути Україну до дострокових переговорів", - зазначається в щоденному аналітичному звіті ISW.

Аналітики переконані, що російські удари по цивільних суднах та іншій інфраструктурі зернового коридору спрямовані на те, щоб підірвати впевненість Заходу в здатності України забезпечити і захистити коридор, вплинути на триваючі на Заході дискусії про довгострокову підтримку України і перешкодити економічному виживанню України під час війни.