Пишний: НБУ посилює регулювання щодо фактів безліцензійної діяльності на фінансовому ринку

Національний банк України посилив регулювання щодо фактів безліцензійної діяльності на фінансовому ринку, запровадив таке поняття, як поглиблена перевірка, і напрацьовує практику впливу на такі компанії, заявив голова НБУ Андрій Пишний.
"Якщо ми бачимо, що якийсь економічний агент або компанія надає послуги, які, за нашим професійним судженням, можуть бути ідентифіковані як фінансові або банківські платіжні, водночас у цього агента немає відповідної ліцензії, ми організуємо проведення поглибленої перевірки", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Пишний зазначив, що така перевірка може призвести до відповідного застосування заходів впливу, оцінки діяльності компанії, оцінки учасників, які заснували цю компанію.
"Поки що ця практика тільки напрацьовується. У банківського нагляду і команди, яка це питання відпрацьовує, зараз є щонайменше три кейси в роботі", - повідомив голова НБУ.
Він зазначив, що цей ринок досить гнучкий: він постійно глибоко аналізує регуляції, має відповідні ресурси, людські та фінансові, щоб знаходити технологічні рішення і створювати досить складні масштабні схеми.
"Ті ж схеми з використанням дропів потребують непростих і технологічних, і організаційних рішень. Але поки вони високоприбуткові, а з цим ми теж боремося, у них продовжуватимуть інвестувати", - констатував Пишний.
Водночас він додав, що формування цієї схеми можливе, зокрема, завдяки наявності попиту на ці послуги.
"Хто формує попит на послуги з оптимізації оподаткування при виплаті заробітних плат? Цей попит дійсно на мільярди. І закінчується це все недоотриманням бюджетом відповідних коштів і пропозиціями уряду щодо перегляду фіскального законодавства та податковим тиском на бізнес, який починає рости. Тому потрібна, якщо хочете, нова модель суспільного договору", - вважає голова НБУ.
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