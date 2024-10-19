МВФ збільшив суму кредитних коштів для України у 2025 році

Міжнародний валютний фонд збільшив суму кредитних коштів для виділення Україні 2025 року майже на 880 млн. доларів.
Як передає РБК-Україна , про це йдеться в оновленому меморандумі МВФ.
Згідно з документом, раніше МВФ планував у 2025 році виділити Україні 1,835 млрд доларів двома траншами по 917,5 млн доларів (за поточним курсом USD до SDR) – у березні та серпні.
Зараз планується виділити 2,712 млрд доларів чотирма траншами: у березні 917,5 млн доларів, червні – 809,6 млн, серпні – 539,8 млн, та у грудні – 445,3 млн доларів.
Збільшення розміру кредитування у 2025 році відбудеться за рахунок кредитних коштів, які раніше планувалося виділити у 2026-2027 роках.
Раніше в березні та серпні 2026 року та в березні 2027 року для України планувалися транші по 1,3 млрд доларів. Нині їх розмір знижено до 941,3 млн, 1,007 млрд і 1,069 млрд доларів відповідно.
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