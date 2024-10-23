Зеленський: Україна багато років тому відмовилася від ядерної зброї, але не отримала належних гарантій безпеки

Україна не вимагає повернення ядерної зброї, від якої відмовилася згідно з Будапештським меморандумом 1994 року, але тоді не отримала належних гарантій безпеки.

Саме тому Україна зараз наполягає на членстві в НАТО, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми справді свого часу віддали всю нашу ядерну зброю. Це було багато років тому. Ми маємо обмінятися на НАТО. Це моя думка. Я поділився нею з Байденом і Трампом", - зазначив Зеленський.

За його словами, про відновлення Україною ядерного арсеналу не йдеться.

"Ми не просимо надати нам або повернути ядерну зброю. Так, ми не просимо цього. Моя позиція дуже чітка. Ми віддали, але нічого не отримали. І ми отримали тільки повномасштабну війну і багато жертв, тому на сьогодні у нас є тільки один вихід. Тому нам потрібне НАТО, тому що в нас немає зброї, яка може зупинити путіна", - сказав президент.

Також він додав, що Україна не має інших гарантій з безпеки, які могли б зрівнятись з НАТО.

"Ми віддали ядерну зброю. Ми не отримали НАТО. І чи можете ви, я запитав їх, чи можете ви назвати мені інших союзників або іншу "парасольку безпеки" або щось схоже, якісь заходи безпеки і гарантії для України, які будуть співмірні з НАТО? Ніхто мені не може сказати", -наголосив лідер держави.