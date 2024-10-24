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Сікорський: Грошова допомога мотивує українців залишатися в країнах ЄС якомога довше

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що на даному етапі доцільніше виплачувати соціальну допомогу не українським біженцям, а безпосередньо Україні.

Про це він сказав канцлеру Німеччини Олафу Шольцу під час їхньої останньої зустрічі, передає видання TVP Info.

За словами польського дипломата, грошова допомога мотивує українських громадян залишатися в країнах ЄС якомога довше.

Водночас Україна в умовах війни потребує як власних громадян, так і фінансової підтримки своїх європейських партнерів.

«Я запропонував йому, що соціальні виплати, які отримують українські біженці, які можуть становити до €1200 на місяць, було б краще надавати безпосередньо Україні. Погано, що є фінансовий стимул бути у Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки – відновлювали податкову базу», – зазначив Сікорський.

Нагадаємо, лідери Чехії, Німеччини та Польщі закликали партнерів Євросоюзу збільшити їхнє фінансування як країн із найбільшою кількістю українців, що були змушені втекти від війни з РФ.

Шольц, Сікорський
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