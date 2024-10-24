Сікорський: Грошова допомога мотивує українців залишатися в країнах ЄС якомога довше

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що на даному етапі доцільніше виплачувати соціальну допомогу не українським біженцям, а безпосередньо Україні.
Про це він сказав канцлеру Німеччини Олафу Шольцу під час їхньої останньої зустрічі, передає видання TVP Info.
За словами польського дипломата, грошова допомога мотивує українських громадян залишатися в країнах ЄС якомога довше.
Водночас Україна в умовах війни потребує як власних громадян, так і фінансової підтримки своїх європейських партнерів.
«Я запропонував йому, що соціальні виплати, які отримують українські біженці, які можуть становити до €1200 на місяць, було б краще надавати безпосередньо Україні. Погано, що є фінансовий стимул бути у Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки – відновлювали податкову базу», – зазначив Сікорський.
Нагадаємо, лідери Чехії, Німеччини та Польщі закликали партнерів Євросоюзу збільшити їхнє фінансування як країн із найбільшою кількістю українців, що були змушені втекти від війни з РФ.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023