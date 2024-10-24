росія порахувала збитки від української операції в Курській області

Операція України на території Курської області нібито завдала збитків на понад 100 млрд рублів для російського АПК та промисловості.

Про це заявив уряд регіону, повідомляє російське інформагентство Інтерфакс.

«У серпні ми зіштовхнулися з черговим серйозним ударом. Попередній розмір збитків в АПК перевищив 100 млрд рублів, у промисловому комплексі та секторі малого та середнього підприємництва – 17 млрд рублів», – повідомив віце-губернатор області сергій стародубцев.

російський чиновник додав, що на Курщині створено робочу групу з підтримки постраждалих підприємств, куди увійшли керівники понад 20 промислових та сільськогосподарських компаній, представники профільних міністерств та відомств.