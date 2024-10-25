Гендиректор компанії Baykar: Завод з виробництва безпілотників буде готовий у серпні 2025 року

В Україні будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar планують завершити у 2025 році. Він буде готовий у серпні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявив гендиректор компанії Baykar Халук Байрактар.
"Ми на 80% завершили будівництво, зараз йде замовлення обладнання. Терміни виробництва залежатимуть від перебігу війни, але завод буде готовий у серпні 2025 року", - розповів Байрактар.
Очікується, що на такому заводі виготовлятимуть кілька версій дрону Bayraktar - TB2 та TB3. Вони відрізняються розміром, вантажопідйомністю, максимальною швидкістю і не лише.
Нагадаємо, у липні минулого року тоді ще міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, що в Україні розпочали будівництво заводу турецької компанії Baykar. На ньому планують виробляти понад 100 безпілотників Bayraktar щороку.
Гендиректор компанії Халук Байрактар зазначав, що завершення будівництва заводу очікують у 2025 році, але більш конкретних термінів він не розкривав.
Загалом у будівництво заводу планують інвестувати 95,5 млн доларів.
При цьому посол України в Туреччині Василь Боднар зазначав, що завод Baykar запрацює в Україні лише після завершення війни з росією.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023