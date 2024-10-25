Гендиректор компанії Baykar: Завод з виробництва безпілотників буде готовий у серпні 2025 року

В Україні будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar планують завершити у 2025 році. Він буде готовий у серпні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявив гендиректор компанії Baykar Халук Байрактар.

"Ми на 80% завершили будівництво, зараз йде замовлення обладнання. Терміни виробництва залежатимуть від перебігу війни, але завод буде готовий у серпні 2025 року", - розповів Байрактар.

Очікується, що на такому заводі виготовлятимуть кілька версій дрону Bayraktar - TB2 та TB3. Вони відрізняються розміром, вантажопідйомністю, максимальною швидкістю і не лише.

Нагадаємо, у липні минулого року тоді ще міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, що в Україні розпочали будівництво заводу турецької компанії Baykar. На ньому планують виробляти понад 100 безпілотників Bayraktar щороку.

Гендиректор компанії Халук Байрактар зазначав, що завершення будівництва заводу очікують у 2025 році, але більш конкретних термінів він не розкривав.

Загалом у будівництво заводу планують інвестувати 95,5 млн доларів.

При цьому посол України в Туреччині Василь Боднар зазначав, що завод Baykar запрацює в Україні лише після завершення війни з росією.