Лідери Великої сімки погодили надання Україні $50 млрд США

Лідери G7 погодили надання Україні $50 млрд США у вигляді позик, повідомляють у спільній заяві.
Лідери Великої сімки досягли згоди про надання Україні $50 млрд США у вигляді позик через механізм надзвичайного прискорення доходів.
"Ці гроші будуть обслуговуватися за рахунок майбутніх надходжень, отриманих від іммобілізації російських суверенних активів згідно з правовими системами G7 і міжнародного права. Виплати коштів планується здійснити через різні канали, включно з бюджетною, військовою та реконструкційною допомогою Україні", - сказано в повідомленні.
Лідери висловили подяку за своєчасну реалізацію цього історичного рішення і відзначили конструктивну участь Європейського Союзу в досягненні домовленостей.
Заявлено, що G7 підтверджує свої зобов'язання, взяті на саміті в Апулії, і зосереджується на підтримці України в умовах агресії з боку РФ, яка завдала значної шкоди українському народу.
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