У Мінагрополітики розповіли, скільки зернових та олійних культур вже вдалос зібрати

Українські аграрії вже зібрали майже 63,7 мільйона тонн нового врожаю зернових та олійних культур з площі 18,1 мільйона гектарів. Загальний обсяг врожаю становить 45,1 мільйона тонн зернових та 18,6 мільйона тонн олійних культур. Про це повідомило Міністерство аграрної політики.
Зокрема зібрали:
Повідомляється, що аграрії з 15 областей продовжують збирати цукрові буряки. Вони вже викопані з площі 170,6 тис. га (що становить 66%), зібрано 8,3 млн тонн солодких коренів.
Крім того, у Міністерстві зазначили, що за загальним збором зернових лідирують аграрії Одеської області – 4,4 млн тонн, Полтавської – 4 млн тонн, та Вінницької – 3,3 млн тонн. За урожайністю на першому місці Хмельниччина (68,3 ц/га), Буковина (64,9 ц/га) та Чернігівщина (63,5 ц/га).
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023