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У Мінагрополітики розповіли, скільки зернових та олійних культур вже вдалос зібрати

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Українські аграрії вже зібрали майже 63,7 мільйона тонн нового врожаю зернових та олійних культур з площі 18,1 мільйона гектарів. Загальний обсяг врожаю становить 45,1 мільйона тонн зернових та 18,6 мільйона тонн олійних культур. Про це повідомило Міністерство аграрної політики.

Зокрема зібрали:

  • пшениці – 22,3 млн тонн;
  • ячменю – 5,5 млн тонн;
  • гороху – 465,3 тис. тонн;
  • кукурудзи – 15,4 млн тонн;
  • проса – 159,5 тис. тонн;
  • гречки – 126,9 тис. тонн;
  • соняшнику – 9,5 млн тонн насіння;
  • сої – 5,6 млн тонн насіння;
  • ріпаку – 3,5 млн тонн насіння.

Повідомляється, що аграрії з 15 областей продовжують збирати цукрові буряки. Вони вже викопані з площі 170,6 тис. га (що становить 66%), зібрано 8,3 млн тонн солодких коренів.

Крім того, у Міністерстві зазначили, що за загальним збором зернових лідирують аграрії Одеської області – 4,4 млн тонн, Полтавської – 4 млн тонн, та Вінницької – 3,3 млн тонн. За урожайністю на першому місці Хмельниччина (68,3 ц/га), Буковина (64,9 ц/га) та Чернігівщина (63,5 ц/га).

зерно, Мінагрополітики
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