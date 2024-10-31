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Федоров: «Дія» потрапила до Time Best Inventions 2024 у категорії застосунки та програмне забезпечення

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«Дія» стала один із найкращих винаходів світу, за версією журналу Time у категорії застосунки та програмне забезпечення. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Щороку Time обирає 200 винаходів, як змінюють світ. «Дія» потрапила до Time Best Inventions 2024 у категорії застосунки та програмне забезпечення. Нагороду отримали за шлюб онлайн, перший у світі повністю цифровий процес одруження», – йдеться у повідомленні.

Федоров зауважив, що цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom та Duolingo.

«Вдячний команді, яка працює 24/7, щоб досягати таких результатів, і, звісно, користувачам. Ви – драйвери трансформації, підтримуєте наші ідеї, користуєтесь послугами, робите про них меми, показуєте «Дію» іноземцям. Ви постійно даєте фідбек, не завжди позитивний, критичний, і це правильно, адже ми завжди вас слухаємо, щоб ставати краще», – наголосив міністр.

Нагадаємо, що у застосунку «Дія» незабаром будуть доступні шість нових послуг. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також у застосунку «Дія» з'явилася можливість долучитися до Армії дронів. Після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала, а на базову військову підготовку кожен охочий потрапить з уже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

Раніше у застосунку «Дія» запрацювала функція сканування штрихкодів товарів для перевірки їх участі в програмі «Національний кешбек».

До слова, 9 вересня Мінцифри запустило послугу онлайн-шлюб у «Дії». Відтепер одружитися можна у кілька кліків. Федоров зауважив, що завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися попри обставини, відстань між містами або навіть країнами.

Дія, Федоров
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