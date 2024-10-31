Мінагрополітики: У жовтні поточного року Україна збільшила експорт зернових культур

Україна з початку 2024/25 МР станом на 30 жовтня експортувала 14,14 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 3,693 млн тонн було відвантажено в поточному місяці, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби України.

Згідно з повідомленням, станом на аналогічну дату минулого року загальний показник відвантажень становив 8,904 млн тонн, зокрема в жовтні - 2,152 млн тонн.

У розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано пшениці - 7,678 млн тонн (у жовтні - 1,58 млн тонн), ячменю - 1,691 млн тонн (368 тис. тонн), жита - 10,6 тис. тонн (3,1 тис. тонн), кукурудзи - 4,494 млн тонн (1,73 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 30 жовтня оцінюється в 25,1 тис. тонн (у жовтні - 6,2 тис. тонн), зокрема пшеничного - 22,9 тис. тонн (5,6 тис. тонн).