Гринів: Порівнюючи війну в Україні із "сімейною сваркою" путін намагається цю війну відбілити

володимир путін у своїх спробах відбілити загарбницьку війну проти України глузливо порівняв її із "сімейною сваркою", але йому варто знати, що цивілізований світ не толерує сімейне насильство, і це, може, лише в росії нормально жити із кривдником у сім’ї.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться у заяві делегації України при ОБСЄ, оприлюдненій радником місії Дмитром Гринівим під час чергового засідання Постійної ради цієї організації у четвер у Відні.

"У той час, як терор проти українського народу не припиняється, російське керівництво все ще намагається відбілити воєнні злочини і злочини проти людяності, скоєні в Україні. Дозвольте мені процитувати одну особу зі списку розшукуваних МКС: "У сім'ях, на жаль, часто трапляються сварки, скандали, поділ майна, а іноді навіть бійки". Саме так володимир путін намагався представити у Казані загарбницьку війну, спроби росії захопити частину землі моєї держави, вбивства мирних жителів в Україні", - зазначив на початку свого виступу Гринів.

Він додав, що, "можливо, в росії це нормально – жити в сім'ї із кривдником, який постійно погрожує вбити дружину і викрасти дітей". "Однак цивілізований світ не толерує насильство і притягує винуватця до відповідальності. Для цього є чимало механізмів. Із цією метою цього тижня Україна офіційно передала на зберігання документ про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Це означає, що 1 січня 2025 року Україна стане 125-м членом МКС. І це означає, що Україна продовжить вивчати всі можливі інструменти для відновлення справедливості, в тому числі через створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії", - додав український дипломат.

Гринів поінформував про терористичну діяльність росії стосовно українських громадян за останній тиждень та наголосив на тому, що необхідно "зупинити зло", поки воно не здійснило ще більше злочинів.

Також він вказав на те, що у своїх спробах уникнути справедливого миру росія шукає шляхи для ескалації війни проти України та атаки на заснований на правилах міжнародний порядок - "тепер шляхом введення військ з Північної Кореї". Український дипломат наголосив, що "настав час відповісти новими скоординованими діями та рішучими кроками, щоб запобігти подальшій ескалації, як із точки зору жорстокості, так і географії".

"Це означає, серед іншого, надання Україні потужної і послідовної військової підтримки, зняття всіх обмежень для здійснення атак на законні військові об'єкти в росії, посилення тиску на росію за допомогою дипломатії і санкцій, притягнення російського керівництва до відповідальності, а також повну інтеграцію України в євроатлантичну архітектуру безпеки", - заявив Гринів.