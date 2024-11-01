Железняк: У держбюджеті на 2025 рік залишилася норма про повернення обов’язкової сплати ЄСВ для ФОПів

Норма в ухваленому у першому читанні державному бюджеті на 2025 рік про повернення обов’язкової сплати Єдиного соціального внеску для фізосіб – підприємців залишилася.

Про це повідомив журналістам депутат від фракції "Голос", перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк, передають Українські Новини.

"Наскільки мені відомо, залишилася норма про ЄСВ для ФОПів. Чи може її вилучити уряд? Може, поки ми не знаємо, вилучить чи ні", – сказав він щодо бюджету-2025.

Железняк переконаний, що уряд до другого читання залишить ті самі показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.