Соціологічна компанія Британії на виборах у США прогнозує перемогу Камали Гарріс

Британська соціологічна компанія Focaldata використала свою технологію опитування з величезною вибіркою і попередньо спрогнозувала перемогу Камали Гарріс на виборах у США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Focaldata опитала понад 31 тисяч виборців по всій території Сполучених Штатів протягом останнього місяця в рамках інноваційного типу опитування під назвою MRP, яке останніми роками набуло значного впливу у Великій Британії. Результати були передані ексклюзивно Politico.

Поєднуючи результати MRP-опитування із результатами свого масштабного онлайн-опитування в "хитких" штатах, Focaldata оцінює, що Гарріс, ймовірно, переможе у Мічигані з перевагою майже в 5 пунктів, у Неваді – з перевагою у близько двох пунктів, і з невеликою перевагою в Пенсільванії та Вісконсині.

Focaldata припускає, що Трамп обійде Гаррісі в Джорджії та Північній Кароліні. Дані онлайн-опитувань та MRP-моделювання розходяться щодо Арізони.

Перевага Гарріс частково пояснюється її привабливістю серед білих жінок старшого віку. Трамп здобув перемогу серед молодих чорношкірих та іспаномовних чоловіків.

"Наша модель MRP показувала перемогу Трампа протягом усієї кампанії, і лише в останньому оновленні вона змінилась на користь демократа", – сказав Джеймс Канагасуріам, головний науковий співробітник Focaldata.

MRP – статистична модель, яка бере масивну загальнонаціональну вибірку, а потім використовує демографічні дані, щоб оцінити результати виборів на рівні штатів.

Метод, який називають "мегаопитуванням", увірвався на політичну сцену у Великій Британії у 2017 році, правильно передбачивши, що прем'єрка Тереза Мей втратить більшість у парламенті в той час, коли більшість опитувань свідчили, що вона здобуде велику перемогу.

Focaldata працює над американськими опитуваннями вже кілька місяців.