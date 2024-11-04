Винницький: Наступного року плануємо збільшити кількість бюджетних місць для лікарів, учителів, психологів, будівельних інженерів та агрономів

У Міносвіти не відмовляються від держзамовлення, але хочуть збільшити фінансування навчання для тих спеціальностей, для яких держава прогнозує велику потребу в майбутньому.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив заступник міністра освіти України Михайло Винницький.

Так, за словами Винницького, вже наступного року планують збільшити кількість бюджетних та грантових місць для лікарів, учителів, психологів, будівельних інженерів та агрономів.

«Там залишиться велика частка саме стовідсоткового бюджетного фінансування», – сказав заступник міністра.

За його словами, для інших спеціальностей частка стовідсоткового бюджетного фінансування буде меншою, а решта буде йти через гранти.

«А такі спеціальності, які традиційно були популярними – це право, економіка, маркетинг, ресторанна справа – цілком ймовірно, що будуть набагато менше отримувати державного замовлення і державних коштів у майбутньому», – додав Винницький.