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Мельничук: З 1 січня 2025 року в Україні відновлюють контроль за якістю ліків

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Кабінет міністрів відновлює державний контроль за якістю ліків з 1 січня 2025 року.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Внесено відповідні зміни до постанови Кабміну від 13 березня 2022 року № 303.

Зміни передбачають відновлення з 1 січня здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням субʼєктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів.

Йдеться, зокрема, і про контроль господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі, а також імпорту.

Мельничук
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