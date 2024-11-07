WSJ: Повернення Трампа до Білого дому було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена

Перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали результати опитувань.
Йому вдалося повернути підтримку штатів, яку він втратив 2020 року. Трамп зробив це з коаліцією, до якої увійшло більше молодих виборців, пише The Wall Street Journal.
Повернення Трампа до Білого дому було б неможливим без політичних провалів адміністрації президента США Джо Байдена та демократів у Конгресі. Перемогу Трампа пов'язують з тим, що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв. За чотири роки американські виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.
Редакційна колегія The Wall Street Journal вважає, що результатом політики адміністрації Байдена стало зниження реальної заробітної плати на тлі стрімкого зростання інфляції, хаос на південному кордоні та крах американської системи стримування за кордоном. Згідно з опитуваннями, економічні питання стали для Трампа найсильнішою темою кампанії.
"Демократи спробували змінити стратегію в останній момент, замінивши Байдена як кандидата, коли стало очевидно, що він програє, і це майже спрацювало. Камала Гарріс намагалася представити себе як "новий шлях уперед", але не змогла відмежуватися від свого чотирирічного партнерства з Байденом і не змогла переконати достатню кількість людей у своїй здатності ефективно виконувати обов'язки президента в умовах зростаючих геополітичних загроз", - йдеться у статті.
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