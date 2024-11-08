Reuters: Німеччина зможе надати Україні більшу частину з обіцяних 4 мільярдів євро

Німеччина продовжить допомогу Україні у 2025 році. Це відбудеться, незважаючи на розпад коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначило, що Німеччина зможе надати більшу частину з обіцяних Україні 4 мільярдів євро, навіть якщо бюджет на 2025 рік не буде ухвалено вчасно через розпад коаліційного уряду.

Це пов'язано з тим, що кошти в основному є виділеними асигнуваннями, тому їх можна виділити в рамках тимчасового управління бюджетом, якщо бюджет не буде прийнято.

Водночас ймовірна затримка бюджету на наступний рік може означати відсутність витрат на нові проекти, проте деякі витрати, такі як додаткова допомога Україні, все ще можуть бути прийняті.

"Запуск нових програм фінансування вимагатиме рішення бюджетного комітету або Бундестагу... Таким чином, є певне обмеження щодо нових програм, але все, що вже є, може продовжуватись, як заплановано", - заявив міністр економіки Роберт Хабек.