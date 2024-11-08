Кузін: Рівень вакцинації проти COVID-19 в Україні залишається низьким

В Україні рівень вакцинації проти COVID-19 залишається низьким, не вакциновано від коронавірусу близько 8 млн осіб.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін на пресконференції 7 листопада, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Якщо раніше в середньому на місяць у нас було 100-150 тис. вакцинацій, то зараз щомісячна вакцинація дуже рідко перевищує п'ять тисяч», – зазначив він.

За словами Кузіна, згідно з оновленими рекомендаціями ревакцинація проти COVID-19 для людей здорових, які не перебувають у групах ризику, не проводиться, а для тих, хто має супутні захворювання, вона рекомендована на щорічній основі.

«Показники смертності від COVID-19 досить високі. Протягом нинішнього епідсезону ми вже реєструємо чимало смертельних випадків від COVID-19, у той же час грипу у нас поки що таких випадків немає», – розповів він.