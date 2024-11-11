Чорногоренко розповіла, чому деякі користувачи додатку "Резерв+" не можуть оформити відстрочку

У додатку "Резерв+" з'явилися електронні відстрочки від мобілізації, але деякі користувачі скаржаться, що не можуть її оформити. Про це розповіла заступник міністра оборони України із цифровізації Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону.
Вона зазначила, що якщо у військовозобов'язаного є відстрочка, то він не зможе оформити нову через "Резерв+". Як пояснила заступник міністра оборони, це не дозволить дублювати дані у реєстрах.
"Як тільки у нього закінчиться відстрочка, а у більшості користувачів вона закінчується сьогодні, 9 листопада, тобто фактично вже з 10 листопада можна буде податись на наступну. Для оформлення відстрочки необхідно оновити програму "Резерв+" до версії 1.4.3. Якщо вся необхідна інформація про людину міститься в реєстрах, то в додатку з'явиться відстрочка. неправильно внесли дані, ви можете звернутися до технічної підтримки "Резерв+", - сказала Чорногоренко.
За її словами, фахівці опрацюють звернення та виправлять помилку, щоб дані підтягнулися до реєстрів. Вона додала, що термін дії відстрочки – три місяці.
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