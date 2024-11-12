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МОН: Працівникам дошкільних навчальних закладів не варто розраховувати на надбавку в розмірі 1 тис. гривень

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Працівникам дошкільних навчальних закладів не варто розраховувати на щомісячну надбавку в розмірі 1 тис. гривень, яку отримуватимуть вчителі. Як повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків, доплата не стосуватиметься працівників дошкільних закладів, бо вони мають інше джерело фінансування.

«Це стосується тільки шкіл, тому що зарплати вчителів фінансує державний бюджет. А для дошкільних навчальних закладів може бути встановлено таку доплату за окремими рішеннями місцевих бюджетів», – пояснив він.

Як зауважив Сташків, тривалість виплат залежатиме від воєнного стану в країні.

«Зараз вони встановлені на час дії воєнного стану, а також протягом того року, коли він буде припинений або скасований. Тобто, якщо це відбудеться у 2025 році, то до кінця 2025-го будуть відповідні доплати. Якщо ж воєнний стан буде скасовано у 2026-му, то виплати продовжаться на весь цей рік», – додав заступник голови МОН.

За словами Сташківа, виплати передбачено для всіх педагогічних працівників шкіл: вчителів, психологів, керівників гуртків, вихователів груп продовженого дня тощо.

«Доплата буде нараховуватися незалежно від того, чи вчитель звернувся, чи не звернувся за надбавкою», – зазначив заступник міністра.

Сташків
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