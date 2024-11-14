The Times: Україна може швидко розробити ядерну бомбу в разі, якщо США відкличе військову допомогу

Україна має можливості для створення власної ядерної зброї за кілька місяців, повідомляє The Times із посиланням на документи, підготовлені для Міністерства оборони України.

Як повідомляє видання, Україна може швидко розробити просту ядерну бомбу в разі, якщо Дональд Трамп на посаді президента США відкличе військову допомогу.

Зокрема, йдеться про створення основного пристрою з плутонію за технологією, подібною до бомби "Товстун", скинутої на Нагасакі 1945 року.

"Створити просту атомну бомбу, як це зробили США в межах Мангеттенського проєкту, за 80 років не буде складним завданням", - йдеться в документі.

Водночас наголошується, що найімовірніше Україні, щоб не витрачати час на будівництво та експлуатацію великих об'єктів, необхідних для збагачення урану, довелося б використовувати плутоній, видобутий із відпрацьованих паливних стрижнів ядерних реакторів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський повідомив під час розмови з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом 27 вересня обговорював членство України в НАТО.

Зеленський пояснив, що в Будапештському меморандумі для гарантії територіальної цілісності і суверенітету незалежної України в міжнародних визнаних кордонах була умова відмови України від ядерної зброї. Він наголосив, рф порушила цей документ, і він не працює, крім цього, не працюють домовленості інших великих партнерів із росією.

"І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав, у нас виходить так. Який же вихід? Або в України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс. Крім НАТО, на сьогодні ми не знаємо чинних альянсів", - наголосив президент.

Пізніше він спростував заяви про те, що Україна готується до створення ядерної зброї "або чогось подібного".