Зупинка економічного бронювання має деструктивний вплив на економіку, - дослідження

Зупинка бронювання працівників має деструктивний вплив на економіку, адже у таких умовах бізнес може втратити можливість підтримувати навіть поточний рівень виробництва. Крім того, це несе негативні сигнали для інвесторів та партнерів України, які планували вкладати кошти у нашу промисловість.
Про це йдеться у дослідженні GMK Center.
Рішення уряду щодо аудиту підприємств, які були визнані критично важливими, фактично призупинило надання заброньованим відстрочок від призову на військову службу. Ця проблема набула системного характеру і «зависла» у відповідних органах.
«Зупинка бронювання стала шоком для легальної частини економіки, оскільки все сталося несподівано та без будь-якої виразної комунікації з бізнесом. Бізнес надзвичайно стурбований поточним станом справ, зокрема відсутністю офіційної комунікації з боку органів влади. Наразі бізнес не розуміє, як відбуватиметься процедура бронювання та як планувати надалі операційну діяльність. Окрім деструктивного впливу на бізнес всередині країни, дана ситуація створює негативні сигнали для наших міжнародних партнерів, інвесторів та замовників», – заявили у Європейській Бізнес Асоціації.
Зі свого боку, представники бізнесу, опитані виданням, мають пропозиції, які допоможуть економіці уникнути колапсу.
«Серед пропозицій бізнесу - відновлення бронювання на рівні міністерств, що дасть змогу уникнути негативного впливу при визначенні підприємств критично важливими через ОВА, збільшити квоту бронювання, та запровадити автоматичне бронювання на 3 місяці для співробітників, яких прийняли на роботу. Крім того, бізнес пропонує посилювати мобілізацію в першу чергу за рахунок нелегального сектору економіки, а не вбачати єдиним ресурсом працівників, які працюють в промисловості, вважають у Федерації роботодавців України».
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