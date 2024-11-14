Подоляк прокоментував статтю The Economist щодо проведення виборів в Україні навесні 2025 року

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна немає жодних підстав чи передумов для можливості проведення виборів. Про це він сказав в ефірі NV, коментуючи статтю The Economist.
«Війна сьогодні знаходиться у гарячій фазі, як і рік тому... Війна високої інтенсивності... Ніяких справжніх намірів йти на переговорні процеси у Російської Федерації немає. Вони продовжують наполягати на ультимативних вимогах, тобто, Україна має позбутися не тільки території, але й суб'єктності, суверенності. Не бачу підстав для того, щоб вже говорити про початок якогось політичного сезону чи процесу як такого», – йдеться у заяві.
Радник керівника Офісу президента зауважив, що публікації, подібні на статтю The Economist, говорять про те, що «Україну треба змусити припинити спротив».
«Все це завжди з посиланням на анонімні джерела і завжди без логіки. Тому що... усі ці матеріали побудовані на тому, що треба Україну до чогось змусити, що Україна має піти на якісь поступки... Вони навіть самі не розуміють, навколо чого вони все це вибудовують. Всі ці публікації говорять про те, що треба зупинити війну тільки за рахунок країни, на яку напали. Тобто, Україну треба змусити припинити спротив», – сказав Подоляк.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023