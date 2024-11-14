Подоляк прокоментував статтю The Economist щодо проведення виборів в Україні навесні 2025 року

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна немає жодних підстав чи передумов для можливості проведення виборів. Про це він сказав в ефірі NV, коментуючи статтю The Economist.

«Війна сьогодні знаходиться у гарячій фазі, як і рік тому... Війна високої інтенсивності... Ніяких справжніх намірів йти на переговорні процеси у Російської Федерації немає. Вони продовжують наполягати на ультимативних вимогах, тобто, Україна має позбутися не тільки території, але й суб'єктності, суверенності. Не бачу підстав для того, щоб вже говорити про початок якогось політичного сезону чи процесу як такого», – йдеться у заяві.

Радник керівника Офісу президента зауважив, що публікації, подібні на статтю The Economist, говорять про те, що «Україну треба змусити припинити спротив».

«Все це завжди з посиланням на анонімні джерела і завжди без логіки. Тому що... усі ці матеріали побудовані на тому, що треба Україну до чогось змусити, що Україна має піти на якісь поступки... Вони навіть самі не розуміють, навколо чого вони все це вибудовують. Всі ці публікації говорять про те, що треба зупинити війну тільки за рахунок країни, на яку напали. Тобто, Україну треба змусити припинити спротив», – сказав Подоляк.