ЄК: Євросоюз планує закупити зброї на 11 млрд євро

Євросоюз уперше схвалив підтримку спільної оборонної закупівлі своїх держав-членів, зокрема ракет та боєприпасів, частина з яких буде використана на підтримку України. Про це 14 листопада повідомила Європейська комісія.

Зазначається, що фінансування ЄС отримають п’ять проєктів, які реалізуються в межах Європейського інструменту зміцнення оборонної промисловості через спільні закупівлі (EDIRPA). Кожен із них отримає 60 млн євро підтримки від ЄС.

Два проєкти стосуються спільної закупівлі систем протиповітряної оборони Mistral та IRIS-T SLM, ще два - боєприпасів калібру 155 мм, п’ятий - бронетранспортерів. Їхня загальна вартість перевищує 11 млрд євро, кажуть в Єврокомісії.

Як повідомляється, у відібраних проєктах EDIRPA беруть участь 20 держав-членів ЄС. Більшість відібраних проєктів також передбачають закупівлю оборонної продукції, призначеної для України, зокрема системи протиповітряної і протиракетної оборони та боєприпаси.

Зазначимо, що програма EDIRPA була ухвалена Євросоюзом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну як короткостроковий (до 2025 року включно) інструмент підтримки спільних оборонних закупівель держав-членів, а також Норвегії.