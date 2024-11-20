Середньостатистична частка витрат українця на продукти харчування зросла до 50%, - ЗМІ

Споживчий кошик важливий для встановлення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму в Україні. Як повідомило видання ABiznes, середньостатистична частка витрат українця на продукти харчування зросла до 50%, порівняно з 40% у попередні роки, та як це пов'язано з війною та економічною нестабільністю.

Що входить до споживчого кошика в Україні:

• Продукти харчування: набір формують продукти, які забезпечують організм мінімально необхідними калоріями та поживними речовинами. Серед них — хліб, крупи, м'ясо, риба, молоко, овочі, фрукти та інші продукти, необхідні для здорового раціону.

• Непродовольчі товари: до них належать одяг, взуття, засоби гігієни, предмети побуту та інші товари першої потреби, що забезпечують базові побутові та соціальні потреби.

• Послуги: споживчий кошик також включає житлово-комунальні послуги, медичне обслуговування, транспорт, зв'язок та інші необхідні для щоденного функціонування послуги.

Кабінет міністрів України розробляє та оновлює споживчий кошик не рідше, ніж раз на п'ять років. Під час формування його складу Кабмін бере до уваги актуальні дані про витрати українців, зокрема дані Державної служби статистики, а також співпрацює з профільними міністерствами, громадськими організаціями та науковими установами. Товари і послуги включаються на основі фактичної структури грошових витрат населення.

На основі споживчого кошика Державна служба статистики обчислює індекс споживчих цін (ІСЦ), що є ключовим показником для моніторингу інфляції та купівельної спроможності громадян. ІСЦ відображає зміни цін на основні товари та послуги, включені до споживчого кошика, дозволяючи оцінити, наскільки зростання цін впливає на вартість життя та витрати домогосподарств.

Він також є індикатором економічної стабільності — зростання цін на товари з кошика свідчить про інфляційний тиск, що впливає на рівень добробуту громадян. За умов зростання цін та знецінення гривні, споживчий кошик українців значно змінюється.

Через економічний тиск, домогосподарства змушені скорочувати витрати на непродуктові товари та орієнтуватися на базові потреби. Основні групи продуктів харчування — крупи, олія, хліб, м'ясо та молочні вироби — посіли центральне місце у витратах українців, оскільки ціни на них зросли на 10-30% лише за останні місяці.