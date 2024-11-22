МЗС України: Ми маємо повне право вражати легітимні військові цілі на території рф

Україна захищає себе відповідно до статті 51 Статуту ООН і має повне право вражати легітимні військові цілі на території рф, заявив спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
"Україна неодноразово використовувала засоби дальнього радіусу дії проти цілей на окупованих територіях, але путін почав метушитися лише тоді, коли були вражені цілі на території росії. Отже, путін знає різницю між власне російською територією і територією, яку він намагається вкрасти в України", - написав Тихий у соцмережі Х у четвер увечері.
Також спікер зазначив, що Україна має повне право за міжнародним правом вражати легітимні військові цілі на території росії.
"Україна захищає себе відповідно до статті 51 Статуту ООН. росія може звинувачувати тільки себе в наслідках свого рішення напасти на Україну", - зазначив він.
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