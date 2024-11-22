МЗС: Щодо потреб в ракетах Taurus позиція України залишається незмінною

Позиція України залишається незмінною, щодо потреб в німецьких ракетах Taurus. Київ залишається в контакті з німецькою стороною з цього приводу та продовжує доносити свою позицію. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає УНН.

"Ми закликаємо всі держави, які мають далекобійні спроможності надати їх Україні з дозволами їх використовувати так, як необхідно для захисту життя. Не йдеться про те, що Україна захоплює росію. Ми захищаємося від агресії, які можуть бути обмеження на захист життя від терору. Тому ми закликаємо всіх партнерів, не лише США, а й Францію, Британію які надають Storm Shadow та SCALP", - сказав Тихий.

За його словами, Україна продовжує наголошувати, що німецькі ракети Taurus теж були б дуже потрібні й необхідні для українських Сил оборони для того, щоб ефективно протистояти ворогу.

"Це дуже якісні ракети, вони мають низку навіть переваг над іншими далекобійними ракетами. Наша позиція залишається такою, як була – ми потребуємо цього озброєння. Ми залишаємося в контакті з німецькою стороною з цього приводу, продовжуємо доносити нашу позицію. Застереження звучали з їхнього боку, звучали якісь контраргументи, але на нашу думку – це цілком легітимно. Не робить Німеччину в жодному разі стороною війни", - наголосив Тихий.

Він підкреслив, що для України є важливим продовження підтримки з боку Німеччини.

"Ми зараз бачимо розвиток ситуації у ФРН з коаліцією, спостерігаємо уважно за розвитком цієї ситуації. Просто підкреслю, що для нас найважливіше в цьому всьому просто продовження підтримки з боку Німеччини, в тому числі фінансування поставок зброї. Німеччина є другою після США надавачем військової допомоги для України. Але ми переконані, що в інтересах всіх партій, всього німецького суспільства, щоб Україна була сильною, озброєною", - сказав Тихий.