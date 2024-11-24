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Залужний: Глибокі прориви на фронті зараз неможливі

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Посол України у Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний вважає, що глибокі прориви на фронті зараз неможливі через технічно-еволюційний процес, який має завершитися у 2027 році.

Про це він сказав в інтерв'ю «Українській правді», передає Укрінформ.

«Сторона, яка наступає, втрачає можливості виконання оперативних завдань. Що це за завдання? Це просування на глибину 150-200 км, як закладено у радянських нормативах. Коли на полі бою почали масово з’являтися роботи, вони унеможливили будь-яке переміщення солдатів на полі бою. Неможливість боротися з роботами привела до того, що з'явився ступор. Ми не могли рухатися на росіян, росіяни, відповідно, не могли так само рухатися», - зазначив Залужний.

За його словами, ця тенденція зберігається і зараз, «бо не бачимо можливості росіян виконувати такі задачі, як наприклад, за тиждень продавити 150-200 кілометрів».

«За моєю теорією, коли завершиться цей технічно-еволюційний процес і згодом відбудеться накопичення технологічних матеріалів, можливість для продавлення відновиться. За моїми підрахунками, це може трапитися десь після 2027 року. Але ще не факт, що саме 2027 року, з урахуванням економічної й демографічної ситуації, і що хтось буде претендувати на війни такого масштабу, як подолання території противника», - сказав посол і колишній головком ЗСУ.

Проте, вважає Залужний, швидше за все, це буде тактика, яку Росія зараз застосовує в Україні – так звана тактика «ізмора», яка призводить до «знищення, перш за все, економічного й морального стану».

«Ми зараз бачимо на полі бою, що немає глибоких проривів противника. А бачимо поступове видавлювання нас із позицій. Це дається їм дуже і дуже великими втратами. Відбувається і завдання ударів по нашій економіці, і завдання ударів по цивільних об'єктах. В тому числі планування прольоту їхніх ракетних систем таким чином, щоб засоби, які перехоплюють ракети, все одно наносили ураження нашим живим об'єктам», - сказав він.

Залужний додав, що також росіяни запустили інформаційну кампанію, яка направлена на знищення мобілізації в Україні.

«Сюди ж і когнітивні дії, направлені на те, щоб змінити ставлення українців до війни. Як наслідок, ми маємо проблеми з особовим складом, який на передньому краї. Це врешті-решт призводить до того, що ми поступово втрачаємо позиції», - додав він.

Водночас, на його думку, росіяни на сьогодні не готові робити глибокі вкиди для того, щоб розширяти свій фронт, що потребуватиме величезних ресурсів, яких у росіян вже також немає.

Залужний
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