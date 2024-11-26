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За програмою “єОселя” вже видано кредитів на суму понад 23,2 млрд грн

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З моменту старту програми доступної іпотеки в Україні “єОселя” 14 тис. 357 родин отримали кредити на суму понад 23,2 млрд грн. Про це інформує урядовий портал.

Зазначається, що лише за минулий тиждень, з 18 по 22 листопада, було видано 141 кредит на загальну суму 229 млн грн.

Серед отримувачів:

  • 51 військовослужбовець та силовик;
  • 12 педагогів;
  • 9 медиків;
  • 5 науковців;
  • 56 родин без власного житла;
  • 5 ветеранів;
  • 3 ВПО.

Програма "єОселя" була запущена в жовтні 2022 року для підтримки доступного іпотечного кредитування в Україні. Реалізація проєкту здійснюється за участі Міністерства економіки України, Міністерства цифрової трансформації України та ПрАТ "Укрфінжитло".

Скористатися програмою можна в 404 населених пунктах України.

Банки-парнери програми:

  • Ощадбанк.
  • ПриватБанк.
  • Укргазбанк.
  • Глобус Банк.
  • Sky Bank.
  • Сенс Банк.
  • Банк Кредит Дніпро.
  • МТБ Банк.
  • Таскомбанк.
  • Bisbank.

Умови кредитування:

1. 3% річних: для військовослужбовців, правоохоронців, медиків, педагогів, науковців та їхніх сімей.

2. 7% річних: для учасників бойових дій, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших громадян, які не мають власного житла.

єОселя
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