За програмою “єОселя” вже видано кредитів на суму понад 23,2 млрд грн

З моменту старту програми доступної іпотеки в Україні “єОселя” 14 тис. 357 родин отримали кредити на суму понад 23,2 млрд грн. Про це інформує урядовий портал.

Зазначається, що лише за минулий тиждень, з 18 по 22 листопада, було видано 141 кредит на загальну суму 229 млн грн.

Серед отримувачів:

51 військовослужбовець та силовик;

12 педагогів;

9 медиків;

5 науковців;

56 родин без власного житла;

5 ветеранів;

3 ВПО.

Програма "єОселя" була запущена в жовтні 2022 року для підтримки доступного іпотечного кредитування в Україні. Реалізація проєкту здійснюється за участі Міністерства економіки України, Міністерства цифрової трансформації України та ПрАТ "Укрфінжитло".

Скористатися програмою можна в 404 населених пунктах України.

Банки-парнери програми:

Ощадбанк.

ПриватБанк.

Укргазбанк.

Глобус Банк.

Sky Bank.

Сенс Банк.

Банк Кредит Дніпро.

МТБ Банк.

Таскомбанк.

Bisbank.

Умови кредитування:

1. 3% річних: для військовослужбовців, правоохоронців, медиків, педагогів, науковців та їхніх сімей.

2. 7% річних: для учасників бойових дій, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших громадян, які не мають власного житла.