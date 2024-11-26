В НБУ розповіли, як будуть працювати українські банки в кінці року та на свята

Національний банк підготував проєкт Регламенту роботи системи електронних НБУ та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року. Фактично перерви не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на проєкт постанови НБУ.

Згідно з проєктом, який оприлюднений для обговорення, пропонується такий режим роботи:

31 грудня 2024 року

Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) працює відповідно до Технологічного регламенту, у цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня.

Кліринг та розрахунки в системі Центрального маршрутизатора та розрахунково-клірингового центру Національної платіжної системи "Український платіжний простір" ("ПРОСТІР") виконуються у звичайному режимі.

Система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ, депозитарій Національного банку України, Національний банк України під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, автоматизована інформаційна система НБУ "Кредитні договори з нерезидентами”, валютний ринок України працюють у звичайному режимі.

Платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через НБУ та АТ "Укрексімбанк" проводяться до 16.00

1 січня 2025 року

СЕП працює відповідно до Технологічного регламенту роботи СЕП у цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня. 6

Банківська система України працює у звичайному режимі.

Система СЕРТИФ, депозитарій Національного банку України, Національний банк України під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, автоматизована інформаційна система Національного банку України "Кредитні договори з нерезидентами”, валютний ринок України працюють у звичайному режимі.

Кліринг та розрахунки в системі "ПРОСТІР" між учасниками НПС "ПРОСТІР" виконуються у звичайному режимі.

Нагадаємо, в період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю. Зокрема скасовані святкові дні, у тому числі не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

Система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює в режимі 24/7/365. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.