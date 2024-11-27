ЄК: Україні важливо погодити акцизні ставки на різні категорії тютюнових виробів із європейськими

Єврокомісія наголошує на важливості погодження Україною акцизних ставок на різні категорії тютюнових виробів із європейськими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Єврокомісії.
"Щодо акцизних зборів на тютюнові вироби, то Податковий кодекс України в цілому узгоджений із законодавством ЄС. Подальшого узгодження потребують різні категорії тютюнових виробів та ставки акцизного збору, що застосовуються відповідно до норм ЄС", - йдеться у її звіті.
Таке узгодження податкових ставок на сигарети і тютюнові вироби для електричного нагрівання передбачене урядовим законопроєктом №11090, що був поданий премʼєр-міністром Денисом Шмигалем до Верховної Ради України 18 березня 2024 року на основі пропозицій від Міністерства фінансів.
У грудні Верховна Рада готується розглянути його в другому читанні.
Як зазначалося, законопроєкт передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро; продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет), а також імплементацію європейської практики щодо оподаткування ТВЕН в частині диференціації акцизних ставок порівняно із сигаретами.
Бізнес-асоціації звернулися до Верховної Ради з проханням підтримати в другому читанні урядовий законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби та їх гармонізацію з європейським підходом щодо оподаткування ТВЕНів.
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